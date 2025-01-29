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Amogus54
Take-Two забанили Telegram-канал разработчиков GTA Vice City Nextgen Edition
Моддеры лишились Telegram-канала из-за Take-Two, но продолжают работу в ВК

Компания Take-Two продолжает активно защищать свои авторские права, что привело к удалению Telegram-канала разработчиков Revolution Team. В сообщении от команды моддеров говорится, что их канал с аудиторией из 9 142 участников был заблокирован из-за DMCA-жалобы, поданной издателем.

"К сожалению, наш канал был удалён спустя всего час после получения уведомления о нарушении авторских прав, – сообщили разработчики. – Это уже вторая попытка изолировать нас от нашей аудитории. Эти дни действительно стали сложным испытанием для команды..."

Несмотря на блокировку в Telegram, их сообщество во ВКонтакте всё ещё активно. Группа остаётся основной платформой, где разработчики продолжают делиться информацией о проекте и общаться с поклонниками.

Моддинг-сообщество сталкивается с серьёзным давлением со стороны правообладателей. Take-Two уже давно известна своим жёстким подходом к защите интеллектуальной собственности. Компания активно подаёт DMCA-жалобы, чтобы закрыть проекты, которые, по её мнению, могут навредить продажам или конкурировать с официальными релизами.

Время покажет, останется ли группа моддеров во ВКонтакте в безопасности или Take-Two решит нанести очередной удар.

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