Юбилей Dying Light: миллиарды убитых зомби, ивенты и новый контент

Легендарный зомби-экшен Dying Light отмечает десятилетие, и разработчики из Techland подготовили массу приятных сюрпризов для фанатов. Помимо праздничных ивентов и бонусов, игроков ждут крупные обновления как для оригинальной игры, так и для Dying Light 2.

За 10 лет в обе части Dying Light сыграло более 45 миллионов игроков, которые суммарно провели в игре 1 миллиард часов и уничтожили 65 миллиардов инфицированных. Позже пользователи смогут узнать свою персональную статистику в Dying Light 2 через сервис «Аванпост Пилигримов».

Что ждет игроков в ближайшее время?

Dying Light (2015) – Крупное графическое обновление, улучшенный саундтрек от Павела Блащака, возвращение любимых ивентов

Dying Light 2 (2022) – Новые награды за выполнение специальных заданий, обновленный пролог, постоянный кооперативный роуглайк-режим Tower Raid

В честь юбилея все игроки получат бесплатную косметику для персонажей. В магазинах пройдет распродажа, где Dying Light 2 можно будет купить со скидкой до 67%.

Techland также напомнила, что этим летом выйдет Dying Light: The Beast — новый проект во вселенной серии. Пока о нем известно немного, но фанаты с нетерпением ждут свежих подробностей.