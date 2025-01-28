Эпоха Maxwell и Pascal завершена

Компания NVIDIA официально объявила о прекращении поддержки видеокарт, основанных на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta. Данная информация появилась в документации к обновлению CUDA Toolkit 12.8, которая больше не включает этих "ветеранов" среди поддерживаемых устройств.

Видеокарты GeForce GTX 900 и GTX 1000 в своё время завоевали огромную популярность среди геймеров благодаря отличной производительности и соотношению цены и качества. Эти графические решения, построенные на архитектурах Maxwell и Pascal, на протяжении многих лет оставались основой для миллионов игровых ПК.

По данным Steam Hardware Survey, примерно 10,75% пользователей по-прежнему используют видеокарты этих поколений. Несмотря на устаревшую архитектуру, они до сих пор обеспечивают комфортный уровень производительности во многих современных играх. Однако отсутствие дальнейших обновлений ставит их владельцев перед выбором: продолжать использовать старое оборудование или переходить на более современные модели.

Завершение поддержки старых видеокарт связано с желанием NVIDIA сосредоточиться на новых видеокартах. Некоторые игроки уже выразили недовольство, обвиняя NVIDIA в попытке "заставить" геймеров переходить на дорогое оборудование.

Для владельцев GTX 900 и GTX 1000 прекращение поддержки означает отсутствие новых драйверов, оптимизаций для игр и других обновлений. Это может повлиять на стабильность работы в новых проектах, особенно если они будут активно использовать возможности современных API, таких как DirectX 12 или Vulkan.

Тем не менее, те, кто использует данные видеокарты для менее требовательных игр или работы, могут продолжать эксплуатировать своё оборудование ещё несколько лет.