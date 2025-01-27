Глава Xbox стал ключевой фигурой в разработке Ninja Gaiden 4

Недавно анонсированная Ninja Gaiden 4 стала результатом уникального сотрудничества между несколькими игровыми студиями: Team Ninja, KOEI TECMO, PlatinumGames и Xbox Game Studios. Однако особую роль в создании проекта сыграл глава Xbox Фил Спенсер, который выступил инициатором возрождения культовой серии слэшеров.

Как рассказал вице-президент Microsoft Gaming Аарон Гринберг, идея новой части Ninja Gaiden начала обсуждаться около шести-семи лет назад, когда Фил Спенсер начал посещать японские студии и предлагать сотрудничество. Его визиты в Team Ninja и PlatinumGames стали отправной точкой для запуска проекта.

По словам Гринберга, ключевую роль в успехе проекта сыграло взаимодействие между японскими студиями и Xbox. Президент KOEI TECMO Хисаси Коинума и генеральный директор PlatinumGames Ацуси Инаба поддерживали близкий контакт, что позволило им объединить усилия.

PlatinumGames, известная своими динамичными экшенами, идеально подошла для работы над новой частью Ninja Gaiden.

Игра будет издаваться под эгидой Xbox Game Studios, однако не будет эксклюзивном для Xbox Series X|S и PC – игра выйдет и на PS5.



