CD Projekt Red готовит релиз Cyberpunk 2077 для macOS в этом году

Популярная RPG Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red готовится к официальному релизу на устройствах Apple Silicon. Это станет первым шагом к выходу игры на платформу macOS, что позволит владельцам Mac наконец погрузиться в футуристический мир Найт-Сити.

Изначально информация о планах выпустить игру для macOS была подтверждена ещё 30 октября 2024 года. Тогда разработчики заявили, что релиз состоится в начале 2025 года. Недавнее обновление страницы Cyberpunk 2077 в SteamDB, датированное 25 января, добавило ещё больше доказательств скорого выхода. В базе данных появились пакеты данных для macOS и Windows, а также новая конфигурация с исполняемым файлом, что говорит о финальной стадии подготовки.

Игра будет полностью оптимизирована для процессоров Apple Silicon (M1, M2 и выше), что обещает пользователям стабильную производительность и высокое качество графики. Это означает, что Cyberpunk 2077 на Mac будет работать без использования эмуляции, что станет значительным преимуществом.

Скорее всего, версия для macOS получит поддержку всех обновлений, включая последнее расширение Phantom Liberty, и улучшенную систему трассировки лучей. Пользователи смогут насладиться не только основной кампанией, но и всеми визуальными и техническими доработками, внесёнными после релиза на других платформах.

С момента выпуска первых процессоров Apple стремится укрепить позиции macOS как игровой платформы. Большие студии постепенно адаптируют свои проекты под архитектуру ARM, и релиз Cyberpunk 2077 станет очередным шагом в этом направлении.

CD Projekt Red показывает пример другим разработчикам, демонстрируя, что современные Mac могут справляться даже с AAA-играми. Это открывает новые возможности для геймеров, которые ранее ограничивались исключительно экосистемой Windows.