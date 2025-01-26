Новый эксклюзив от Xbox: South of Midnight выйдет 8 апреля

На недавней презентации Xbox Developer_Direct была анонсирована приключенческая игра South of Midnight, релиз которой запланирован на 8 апреля 2025 года. Игра выйдет на платформах Xbox Series X|S и PC и станет доступна подписчикам Game Pass с первого дня.

Игрокам предстоит окунуться в атмосферу южных штатов США, где в центре сюжета — история Хейзел, чья жизнь меняется после разрушительного урагана. Ее дом, как и многие другие в городе Просперо, оказался уничтожен стихией, а мать Хейзел пропала. Девушке предстоит отправиться на поиски, погружаясь в загадочный мир, наполненный магией и сверхъестественными существами.

В путешествии Хейзел встречает необычных персонажей, включая говорящего гигантского сомика. Именно он открывает девушке её уникальную способность видеть "ткань судеб" людей и окружающего мира, что позволяет ей влиять на события, меняя ход истории.

Чтобы сыграть с комфортом в South of Midnight на ПК, разработчики представили следующие спецификации:

Минимальные:

Процессор: AMD Ryzen 3 1300X / Intel i3-8100;

Видеокарта: AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1060;

ОЗУ: 12 ГБ;

Накопитель: 55 ГБ (SSD);

DirectX: 12.

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10/11;

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel i5-7600K;

Видеокарта: AMD RX 6600 / NVIDIA RTX 2060 / Intel Arc A580;

ОЗУ: 16 ГБ;

Накопитель: 55 ГБ (SSD).

South of Midnight обещает захватывающий сюжет, уникальную атмосферу и использование магии для решения головоломок и взаимодействия с миром. Отличительной чертой станет глубокая история, исследующая семейные корни и внутренние изменения главной героини.