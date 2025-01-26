Суперкомпьютер Aurora против загадок Вселенной

Суперкомпьютер Aurora, один из самых мощных в мире, приступил к работе над проектом Dark Sky Mining, посвящённом изучению тёмной материи и тёмной энергии. Эти загадочные компоненты составляют около 95% массы нашей Вселенной, но их природа до сих пор остаётся одной из главных тайн современной науки.

Aurora способен выполнять 18 квинтиллионов операций в секунду благодаря использованию 18 тысяч вычислительных ядер. Такие возможности позволяют ему анализировать огромные объёмы астрономических данных, проводить сложнейшие симуляции и создавать детализированные карты космических объектов.

Сочетание вычислительной мощности и технологий искусственного интеллекта даёт исследователям уникальную возможность моделировать разнообразные сценарии поведения тёмной материи и энергии. Эти симуляции помогут приблизиться к пониманию того, что представляет собой большинство вещества в нашей Вселенной.

Проект Dark Sky Mining также поднимает важные вопросы о применении суперкомпьютеров в других сферах. Aurora представляет новое поколение вычислительных систем, которые способны решать не только научные задачи, но и проблемы в области моделирования климата и медицины.

Современные суперкомпьютеры, такие как Aurora, стали важной частью исследований, связанных с моделированием физики частиц и космоса. Их использование уже дало новые данные о происхождении галактик, структуре Вселенной и многом другом.