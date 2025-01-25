RTX 5090 показывает новый уровень потребления до 900 Вт

Согласно данным, опубликованным владельцем портала igor’sLAB, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 обладает колоссальным энергопотреблением. Проведённый анализ системы питания (VRM) показал, что при пиковых нагрузках карта может потреблять до 900 Вт за 1 миллисекунду.

Энергопотребление варьируется в зависимости от времени нагрузки:

630 Вт за 20 мс,

740 Вт за 10 мс,

830 Вт за 5 мс,

900 Вт за 1 мс.

Для пользователей с блоками питания стандарта ATX 3.1 подобные перегрузки не представляют опасности. Стандарт допускает временные перегрузки до 200% на короткий срок, что полностью покрывает требования RTX 5090.

Однако владельцам блоков питания старых стандартов (ATX 2.51 и ниже) стоит задуматься о замене оборудования. В таких случаях может сработать защита по току (OCP), что приведёт к отключению системы.

Эксперт Igor’sLAB рекомендует использовать блоки питания мощностью от 1000 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum или Titanium. Это позволит избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу системы даже при высоких нагрузках.

С учётом потенциального энергопотребления новой видеокарты, владельцам систем придётся учитывать дополнительные затраты на электроэнергию, особенно при длительных игровых сессиях.

NVIDIA продолжает повышать планку производительности своих видеокарт, чтобы удовлетворить растущие потребности современных игр и приложений. RTX 5090 обещает показывать невероятную графику и продвинутые технологии.

Однако подобные технические достижения приходят с повышенными требованиями к оборудованию. RTX 5090 способна стать вызовом даже для современных энтузиастов, стремящихся собрать мощные и сбалансированные системы.