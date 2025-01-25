Перезагрузка Resident Evil: что известно о новой экранизации

Издание The Hollywood Reporter (THR) сообщило, что франшиза Resident Evil получит новую экранизацию. Режиссёром и сценаристом проекта назначен Зак Креггер, известный по работе над триллером «Варвар». Созданием фильма займутся студии Constantin Film и PlayStation Productions, а в качестве дистрибьюторов рассматриваются Warner Bros., Netflix и другие крупные компании.

На данный момент утверждается, что сюжет фильма основываться на оригинальных играх. Создатели обещают уделить основное внимание созданию атмосферы ужаса, которая всегда была ключевой чертой серии.

Это не первый раз, когда культовая серия видеоигр становится основой для киноадаптаций. Фильмы с участием Миллы Йовович, хотя и были коммерчески успешны, вызывали споры среди фанатов из-за значительных отступлений от оригинального сюжета. А сериал от Netflix, несмотря на высокий бюджет, стал объектом критики, не оправдав ожиданий поклонников и критиков.

Тем не менее, выбор режиссёра Зака Креггера может быть удачным шагом. Его работа над триллером «Варвар» получила признание за создание напряжённой атмосферы, что как нельзя лучше подходит для вселенной Resident Evil.

С момента выхода первой игры в 1996 году Resident Evil остаётся одной из самых успешных и влиятельных серий в индустрии видеоигр. В последние годы франшиза переживает возрождение: ремейки классических частей, а также новые игры продолжают получать восторженные отзывы как от критиков, так и от игроков.

Учитывая этот успех, новая экранизация имеет потенциал стать достойным представителем вселенной Resident Evil. Ожидается, что проект поставит акцент на элементы выживания и психологического ужаса, что может вернуть фильмам атмосферу, столь любимую фанатами.



