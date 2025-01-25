Assassin’s Creed Mirage может вернуться с новым DLC

Французский портал LesEchoes сообщил, что Ubisoft может выпустить сюжетное дополнение для Assassin’s Creed Mirage. Согласно источникам, компания заключила договор с Savvy Games Group из Саудовской Аравии, который предполагает разработку DLC.

Ранее Ubisoft утверждала, что планы по созданию дополнений к Mirage отсутствуют, однако разработчики неоднократно намекали, что у них есть идеи для продолжения истории Басима. Возможно, теперь эти задумки получат шанс на реализацию благодаря новому соглашению.

Assassin’s Creed Mirage уже получил положительные отзывы за свою проработанную атмосферу Багдада IX века и более компактный подход к игровому процессу. Поклонники считают, что сюжетное DLC может расширить историю Басима, добавив новые аспекты к его становлению как Мудреца и ассасина.

Также стало известно, что Mirage теперь полностью оптимизирован для PlayStation 5 Pro. Обладатели консоли смогут наслаждаться игрой в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Это делает проект ещё более привлекательным для геймеров, ценящих высокое качество графики и плавность игрового процесса.

Хотя Ubisoft пока официально не подтвердила разработку DLC, слухи уже вызвали оживление среди фанатов. Assassin’s Creed Mirage стал возвращением серии к своим истокам, и потенциальное дополнение может ещё больше углубить лор вселенной.