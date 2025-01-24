Что говорят о новой Assassin's Creed Shadows?

Ubisoft предоставила ранний доступ к своей новой игре Assassin's Creed Shadows, и блогеры уже поделились первыми впечатлениями. В игре явно сделан акцент на визуальную часть и внимание к деталям, однако не всё в проекте получило однозначную оценку.

Одной из главных особенностей Shadows стала великолепная графика. Обозреватели отмечают, что игра выглядит невероятно красиво, входя в число самых продвинутых проектов на современном рынке. Динамическая смена погоды и времен года не только добавляет атмосферности, но и влияет на геймплей, меняя подход к передвижению и взаимодействию с окружением.

Игровой процесс за главной герини, Наое, получил множество похвал. Её навыки паркура и стелса делают игровой процесс захватывающим, особенно для поклонников классических частей Assassin's Creed.

Однако не всё в игре вызывает восторг. Второй персонаж, Ясуке, стал предметом споров среди блогеров. В отличие от Наое, он не может пользоваться стелсом, забираться на высотные точки для осмотра территории или эффективно скрываться. Его геймплей сосредоточен исключительно на боевых сражениях, что для игры про ассасинов выглядит странным решением.

Некоторые обзорщики также отметили, что в моментах, где игроку предоставляют выбор между Наое и Ясуке, последний кажется менее интересным. Сражения в стиле "1 на 1" быстро надоедают, а общее ощущение от персонажа тяжёлое.

Сюжет игры также вызвал смешанные чувства. Он кажется стандартным и основывается на теме несправедливости и мести. Однако именно геймплейные элементы, такие как паркур и стелс, компенсируют эту простоту.

Уровни сложности также играют важную роль. Например, на средней сложности враги практически не смотрят вверх, что делает скрытное прохождение значительно легче.

На данный момент блогеры склоняются к мнению, что Assassin's Creed Shadows — это игра про Наое, где Ясуке добавлен "за компанию" и не вписывается в концепцию. Тем не менее, визуальная часть и общая атмосфера уже сейчас вызывают восхищение.

Ubisoft обещает исправить часть недочётов к релизу, а фанатам серии остаётся лишь ждать окончательной версии, чтобы самому оценить, насколько удачно или неудачно Shadows соединяет классику серии с новыми механиками.