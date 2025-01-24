Мод добавляет локацию Нуэво-Параисо из первой части

Моддер с ником LeBakou представил масштабное дополнение для Red Dead Redemption 2, добавляющее культовую локацию Нуэво-Параисо из оригинальной Red Dead Redemption. Мод пока находится в стадии раннего доступа, и автор обещает регулярно обновлять проект, совершенствуя карту и добавляя новые детали.

На текущий момент полностью завершена лишь одна из зон — Casa Madrugada. Разработчик рекомендует начать исследование именно с неё, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть весь регион в будущем.

Особенности мода:

Улучшенные железнодорожные пути — переработанные рельсы с высоким уровнем детализации.

Функциональные поезда — теперь они интегрированы в игровой процесс.

Новые мосты — добавлены мосты Чупароса, Фронтера и другие значимые постройки.

Уникальные пешеходы и объекты — NPC и элементы окружения, оживляющие штат.

Пасхалки и секреты — автор добавил скрытые лагеря и объекты, которые интересно исследовать.

Элементы из RDR1 — локации и объекты, перенесённые из первой части, усиливают атмосферу ностальгии.

Этот мод — не просто карта, а полноценное расширение для игры. Он вдохновлён оригинальной Red Dead Redemption, которую фанаты давно мечтали увидеть на новых платформах. Благодаря стараниям LeBakou, игроки могут вновь вернуться в любимые места, адаптированные под современный движок RDR 2.

На момент выхода мода доступны ключевые элементы, а автор обещает добавить ещё больше контента в следующих обновлениях. Это отличная возможность для тех, кто скучает по классическим локациям из первой игры, насладиться их атмосферой в обновлённом виде.







