Моддер с ником LeBakou представил масштабное дополнение для Red Dead Redemption 2, добавляющее культовую локацию Нуэво-Параисо из оригинальной Red Dead Redemption. Мод пока находится в стадии раннего доступа, и автор обещает регулярно обновлять проект, совершенствуя карту и добавляя новые детали.
На текущий момент полностью завершена лишь одна из зон — Casa Madrugada. Разработчик рекомендует начать исследование именно с неё, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть весь регион в будущем.
Особенности мода:
- Улучшенные железнодорожные пути — переработанные рельсы с высоким уровнем детализации.
- Функциональные поезда — теперь они интегрированы в игровой процесс.
- Новые мосты — добавлены мосты Чупароса, Фронтера и другие значимые постройки.
- Уникальные пешеходы и объекты — NPC и элементы окружения, оживляющие штат.
- Пасхалки и секреты — автор добавил скрытые лагеря и объекты, которые интересно исследовать.
- Элементы из RDR1 — локации и объекты, перенесённые из первой части, усиливают атмосферу ностальгии.
Этот мод — не просто карта, а полноценное расширение для игры. Он вдохновлён оригинальной Red Dead Redemption, которую фанаты давно мечтали увидеть на новых платформах. Благодаря стараниям LeBakou, игроки могут вновь вернуться в любимые места, адаптированные под современный движок RDR 2.
На момент выхода мода доступны ключевые элементы, а автор обещает добавить ещё больше контента в следующих обновлениях. Это отличная возможность для тех, кто скучает по классическим локациям из первой игры, насладиться их атмосферой в обновлённом виде.