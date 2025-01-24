Ninja Gaiden возвращается: анонс новой части и ремейка культовой игры

Серия Ninja Gaiden возвращается! Во время Xbox Developer Direct 2025 были анонсированы сразу два проекта: Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2, получивший подзаголовок Black.

Работу над новой частью серии ведут Team Ninja совместно с Platinum Games, что обещает невероятную динамику и зрелищные бои. Игра предложит разнообразный геймплей, включающий как классические механики, так и новые элементы, созданные специально для четвёртой части.

Особое внимание уделено персонажам: в игре появятся как новые герои, так и знакомые лица из предыдущих частей. Разработчики планируют масштабный экшен, в котором будет место не только для битв, но и для глубокого сюжета. Релиз намечен на осень 2025 года, а платформами выступят ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Ремейк Ninja Gaiden 2 создавался на базе Unreal Engine 5 и получил обновлённую графику, улучшенные анимации и переработанные игровые механики. Игра выходит уже сегодня на ПК и Xbox Gamepass, что стало приятным сюрпризом для фанатов.

Подзаголовок Black говорит о расширенном издании с добавлением нового контента или переработанных элементов оригинальной игры. Ремейк предлагает погрузиться в атмосферу классики с современным уровнем качества.

Серия Ninja Gaiden остаётся одной из самых узнаваемых в жанре экшенов. Её последние релизы получили признание за сложность, стиль боёв и проработку персонажей.