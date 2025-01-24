Resident Evil 0: инсайдер подтвердил работу над ремейком

Согласно известному инсайдеру Dusk Golem, следующим проектом Capcom в рамках серии ремейков Resident Evil станет обновлённая версия Resident Evil 0. Информация была озвучена в ответ на вопрос одного из фанатов в Twitter.

Resident Evil 0, выпущенная в 2002 году как приквел к оригинальной игре, рассказывает предысторию первых событий хоррора. Игроки управляют двумя персонажами — Ребеккой Чемберс и бывшим заключённым Билли Коэном, исследуя зловещие локации, такие как заброшенный поезд и исследовательский центр Umbrella.

Учитывая успех недавних ремейков Capcom, включая Resident Evil 2, 3 и 4, логично, что студия решила переработать ещё одну часть франшизы. Однако, до сих пор ходило множество слухов о том, что следующим ремейком станет Resident Evil Code: Veronica. Выбор в пользу Resident Evil 0 может быть связан с её популярностью среди фанатов и возможностью значительно улучшить оригинальную механику с помощью современных технологий. Напомним, что Capcom планировала сделать 2025 год "Началом и концом Resident evil"

Если ремейк Resident Evil 0 действительно находится в разработке, можно ожидать:

Обновлённую графику на базе RE Engine: технологии, используемой в последних играх серии.

Улучшенные механики: переработанная система инвентаря и взаимодействия между персонажами.

Дополнительный контент: возможно, новые сюжетные элементы и расширенные сцены.

Capcom пока не делала официальных заявлений, но вероятность выхода ремейка достаточно высока.