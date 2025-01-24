Microsoft может купить новые студии: появились слухи о покупке Crytek, BioWare и других

Инсайдер EXtas1s заявил, что Microsoft продолжает свою стратегию расширения портфолио игровых студий и активно изучает возможности новых приобретений. В условиях финансовых сложностей, с которыми сталкиваются независимые разработчики, корпорация видит перспективы для усиления бренда Xbox.

Среди студий, которые, по слухам, могут привлечь интерес Microsoft, выделяются:

Crytek: известная своими высокотехнологичными проектами и движком CryEngine, студия может усилить Xbox как в техническом плане, так и в сегменте шутеров.

Relic Entertainment: мастера жанра RTS, ответственные за серию Company of Heroes и недавний Age of Empires IV, могут помочь вернуть популярность стратегий в реальном времени.

Asobo Studio: давний партнёр Microsoft, известный по работе над Microsoft Flight Simulator и поддержке облачных технологий.

BioWare: слухи о финансовых проблемах студии под управлением EA и разочаровывающие релизы подогревают разговоры о возможной смене владельца. BioWare остаётся ценным брендом благодаря сериям Mass Effect и Dragon Age.

Microsoft уже имеет богатую историю приобретений в игровой индустрии. В 2021 году корпорация завершила покупку Bethesda, а в 2023-м сделка с Activision Blizzard укрепила позиции Xbox на рынке. Если слухи подтвердятся, новые приобретения могут стать частью стратегии Microsoft по развитию экосистемы Game Pass, предлагая пользователям ещё больше эксклюзивного контента.

Расширение Xbox усиливает конкуренцию с Sony и Nintendo, но также вызывает вопросы о консолидации рынка. Многие игроки обеспокоены тем, что такие масштабные сделки могут ограничить доступ к играм на других платформах.

Пока это лишь слухи, но такие шаги Microsoft вполне соответствуют её долгосрочным целям по укреплению экосистемы Xbox.