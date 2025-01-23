Nintendo Switch 2 станет удобной платформой для крупных проектов

С приближением выхода Nintendo Switch 2, обсуждения возможностей новой консоли становятся всё громче. По словам разработчиков, архитектура устройства, основанная на мобильном ARM-процессоре, хоть и требует дополнительной оптимизации, не создаёт серьёзных барьеров для разработки игр или их портирования.

Как отметил пользователь форума Famiiboards, известный как MattAgain, сложности с адаптацией игр для Switch 2 минимальны. Разработка игр «с нуля» или портирование больших проектов, таких как тайтлы для PlayStation 5, оказывается легче, чем адаптация игр для оригинального Switch.

Особенности ARM-процессора влияют в основном на работу центрального процессора, но оптимизация графики требует значительно меньше усилий, что обещает хорошую производительность даже для масштабных игр.

По слухам, такие издатели, как Microsoft, уже изучают возможности переноса своих популярных игр на новую платформу. Среди потенциальных кандидатов называются:

Microsoft Flight Simulator 2

Halo: The Master Chief Collection

Diablo IV

Starfield

Это не только повысит интерес к консоли, но и привлечёт больше аудитории, заинтересованной в высококачественных проектах.

Ожидается, что Nintendo Switch 2 поступит в продажу в конце года. Хотя официальные данные о характеристиках устройства пока не разглашаются, аналитики уже пытаются сравнивать производительность консоли с современными видеокартами, такими как AMD RX 7600 и RX 6600 XT. Однако реальные тесты покажут, как платформа справится с играми в условиях мобильной архитектуры.

Упрощённый процесс портирования и высокая производительность обещают сделать Switch 2 одной из самых поддерживаемых платформ нового поколения. Теперь остаётся дождаться официальных анонсов, чтобы узнать, какие игры будут доступны на старте продаж.