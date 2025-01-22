Игроки нашли новый намёк на дату нового трейлера GTA 6

Фанаты Grand Theft Auto 6 снова пытаются разгадать тайны, оставленные Rockstar Games. На этот раз сообщество уверено, что второй трейлер долгожданной игры выйдет уже 30 января.

Как же они пришли к этой дате? Всё началось с контейнера, изображённого в анонсе бонусов для подписчиков GTA+. На нём были заметны числа, которые, по мнению игроков, скрывают подсказку. Если сложить все цифры, то получается число 30. А «2», стоящая в квадрате, намекает на то, что это именно второй трейлер.

Почему это может быть правдой?

30 января — четверг. Rockstar традиционно выпускает трейлеры именно в этот день недели.

Годовой отчёт Take-Two. Важный отчёт издателя намечен на 6 февраля, а трейлер перед этим событием мог бы усилить интерес инвесторов.

Фанаты Rockstar Games известны своей изобретательностью в поиске скрытых намёков. Подобные теории нередко возникают перед крупными анонсами, но часто они оказываются ошибочными. Тем не менее, ожидания от GTA 6 настолько велики, что даже такие предположения мгновенно становятся горячими темами для обсуждений.

Напомним, первый трейлер игры вышел 5 декабря 2023 года и мгновенно взорвал интернет, набрав десятки миллионов просмотров за считанные часы. В нём разработчики показали Вайс-Сити и героев игры.

GTA 6 уже называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Если второй трейлер действительно выйдет 30 января, это вызовет очередную волну обсуждений в игровом сообществе. Остаётся лишь ждать, чтобы убедиться, была ли теория фанатов правдой.