Бэтмена никто не убивал. Серия Arkham может получить продолжение

Фанатов серии Arkham порадовали новости: Бэтмэн останется в строю, а история серии Arkham возможно продолжится. Эти детали стали известны благодаря заключительному обновлению игры Suicide Squad: Kill the Justice League.

В финальном ролике стало ясно, что убитые члены Лиги справедливости оказались клонами, а Отряд самоубийц отправился в путешествие по различным вселенным. Это открывает новые перспективы для разработки сиквелов или дополнительных историй в уже существующих франшизах.

Несмотря на этот факт, преданные фанаты комиксов сразу учуяли неладное, когда вышла игра. Гики тут же смекнули, что герои были ненастоящими, но теперь это объявлено официально.

Сервера игры продолжат работать, что становится приятным бонусом для игроков. Кроме того, в декабре был добавлен оффлайн-режим, что делает прохождение ещё более доступным для широкой аудитории.

Серия Arkham завоевала мировое признание благодаря своему инновационному, на момент выхода, геймплею. Узнав о живой легенде из Готэма, фанаты несомненно ждут новых проектов.