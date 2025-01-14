PC Games Hardware объясняет, почему в 2025 году 8 ГБ VRAM уже устарели

Авторитетное издание PC Games Hardware провело серию тестов, чтобы наглядно показать, почему видеокарты с 8 ГБ VRAM больше не справляются с современными игровыми проектами. И это касается не только игр с активированной трассировкой лучей, но и обычных сцен, где высокое качество текстур требует значительного объема памяти.

В тестировании участвовали видеокарты Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT, которые имеют идентичную архитектуру и одинаковое количество вычислительных ядер, но отличаются объемом видеопамяти — 8 ГБ у базовой модели и 12 ГБ у версии XT. Результаты показали, что увеличение объема памяти обеспечивает более стабильный FPS и предотвращает статтеры, особенно в сценах с высокой детализацией объектов на близком расстоянии.

Минимальный объем VRAM в 2025 — 12 ГБ. PCGH отмечает, что игры становятся все более требовательными к ресурсам, и видеокарты с 8 ГБ VRAM вряд ли смогут обеспечить комфортную производительность даже на низких настройках графики в ближайшие годы. Специалисты рекомендуют выбирать видеокарты с объемом памяти не менее 12 ГБ, чтобы быть готовыми к будущим проектам.

Таким образом, для тех, кто собирается обновить свою видеокарту в 2025 году, лучшим выбором станут модели с объемом памяти от 12 ГБ и выше. Это обеспечит плавную работу не только в текущих играх, но и в будущих релизах, которые обещают быть еще более ресурсоемкими.