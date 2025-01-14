Массовый сбой интернета в России: операторы ищут причину

Массовые проблемы с доступом к интернету охватили Россию. Пользователи сообщают, что не открываются сайты и сервисы, доступ к большинству онлайн-ресурсов либо невозможен, либо сильно затруднён. По словам представителей Ростелекома, причина неисправности не связана с их инфраструктурой.





Как сообщает ТАСС, в компании подчеркнули, что их сети работают в штатном режиме. Однако сбои затронули всех крупнейших операторов связи в стране. Пресс-служба Роскомнадзора, в свою очередь, заявила телеграм-каналу Mash, что на данный момент специалисты пытаются установить источник неисправностей. «Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — заявили в ведомстве.

Сбои в работе интернета случаются в разных регионах мира и чаще всего связаны с перегрузкой серверов, кибератаками или техническими неполадками в магистральных сетях.

Подобные перебои подчеркивают зависимость современного общества от стабильной работы интернета. Пользователи требуют оперативного устранения неполадок, так как от доступа в сеть зависит работа бизнеса, государственных услуг и коммуникация. На момент написания материала точные причины неисправностей остаются неизвестными, но работа интернета восстановилась. Сбой длился порядка 30 минут, начиная с 17:00 по московскому времени.