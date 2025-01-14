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Amogus54
Arrowhead участвует в создании фильма по Helldivers 2, но ключевые решения остаются за Sony
Решения насчет фильма будут принимать специалисты из киноиндустрии

Во время CES 2025 компания Sony официально анонсировала сразу несколько экранизаций по своим популярным игровым франшизам. Среди них — фильм по Helldivers 2, в создании которого участвует студия-разработчик оригинальной игры, Arrowhead Game Studios. Однако, как пояснил глава компании Йохан Пилестедт, их роль пока ограничена консультированием, а все финальные решения останутся за Sony Productions.

«Мы рады возможности участвовать в таком крупном проекте, однако считаем, что ключевая ответственность должна лежать на профессионалах из мира кино», — отметил креативный директор Arrowhead.

Если адаптация Helldivers 2 будет успешной, это может открыть дорогу к созданию полноценной кинофраншизы, а также привлечь к игре новую аудиторию. Arrowhead Game Studios, со своей стороны, готова поддерживать Sony, но подчёркивает важность участия опытных кинематографистов в процессе.

Фильм по Helldivers 2 может стать важным шагом в развитии игрового кино, и поклонники с нетерпением ждут дальнейших новостей о проекте.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation 5 #кино #новости кино #helldivers 2 #arrowhead #helldivers #arrowhead game studios
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