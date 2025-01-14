Решения насчет фильма будут принимать специалисты из киноиндустрии

Во время CES 2025 компания Sony официально анонсировала сразу несколько экранизаций по своим популярным игровым франшизам. Среди них — фильм по Helldivers 2, в создании которого участвует студия-разработчик оригинальной игры, Arrowhead Game Studios. Однако, как пояснил глава компании Йохан Пилестедт, их роль пока ограничена консультированием, а все финальные решения останутся за Sony Productions.

«Мы рады возможности участвовать в таком крупном проекте, однако считаем, что ключевая ответственность должна лежать на профессионалах из мира кино», — отметил креативный директор Arrowhead.

Если адаптация Helldivers 2 будет успешной, это может открыть дорогу к созданию полноценной кинофраншизы, а также привлечь к игре новую аудиторию. Arrowhead Game Studios, со своей стороны, готова поддерживать Sony, но подчёркивает важность участия опытных кинематографистов в процессе.

Фильм по Helldivers 2 может стать важным шагом в развитии игрового кино, и поклонники с нетерпением ждут дальнейших новостей о проекте.