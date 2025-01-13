В трейлере можно увидеть большую красную стрелу, указывающую на наличие разводного моста.

Фанаты GTA VI продолжают разбирать кадры первого трейлера и находят всё больше интересных деталей. Одним из открытий стала красная стрелка, видимая в трейлере, которая указывает на наличие разводного моста. Этот элемент добавляет глубины игровому миру, делая его ещё более реалистичным.

На одном из кадров можно увидеть аналог подъемного моста, который расположенный на Брикелл-авеню в Майами. Разводные мосты давно являются неотъемлемой частью городского пейзажа Майами, и их добавление в GTA VI показывает, насколько разработчики стремятся передать атмосферу этого региона. Нововведение может также открыть дополнительные возможности для геймплея — например, использование мостов в качестве трамплинов, как это было в других играх ранее.

Возможно, мы увидим не только мосты, но и другие интерактивные элементы инфраструктуры, которые сделают игровой процесс более разнообразным и приближенным к реальному Майами.

GTA VI обещает быть не просто продолжением легендарной серии, но и новым стандартом качества в жанре игр с открытым миром.