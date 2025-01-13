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Amogus54
CD Projekt Red подтвердила участие старых разработчиков «Ведьмака 3» в будущих проектах
По словам директора студии Михала Новаковски, около 100 человек из команды, работавшей над «Ведьмак 3: Дикая охота», сейчас заняты созданием новых игр, включая долгожданный «Ведьмак 4».

Компания CD Projekt Red поделилась важными подробностями о своих будущих играх во вселенной «Ведьмака». По словам директора студии Михала Новаковски, около 100 человек из команды, работавшей над «Ведьмак 3: Дикая охота», сейчас заняты созданием новых игр, включая долгожданный «Ведьмак 4».

Новаковски также сообщил, что ключевые фигуры, отвечающие за сценарий и концепцию франшизы, останутся неизменными. Сюжетную линию следующей части создаёт тот же сценарист, который работал над оригинальной трилогией, а за общее видение вселенной продолжает отвечать опытный креативный директор.

Стоит отметить, что после успеха «Ведьмак 3», студия укрепила свои позиции как одна из ведущих компаний в жанре ролевых игр. Несмотря на трудности с запуском Cyberpunk 2077, возвращение к франшизе о Геральте из Ривии даёт фанатам надежду на ещё более качественные проекты.

Сообщество уже активно обсуждает, в каком направлении студия поведёт сюжет новой игры. Уже известно, что главный акцент будет сделан на Цири, а игроки смогут наблюдать развитие мира после завершения истории Геральта.

CD Projekt Red также ранее заявляла, что новая «Сага о Ведьмаке» не завершится одной игрой. Компания строит долгосрочные планы по развитию франшизы, что может включать не только продолжение основной серии, но и возможные спин-оффы. Учитывая уровень проработки предыдущих игр и сохранение ключевых разработчиков, можно ожидать, что новый проект окажется не менее впечатляющим.

Пока точная дата выхода «Ведьмака 4» остаётся неизвестной, но такие новости о составе команды разработки вселяют уверенность в то, что будущее франшизы в надёжных руках.

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