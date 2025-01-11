Final Fantasy 16 и ремейки FF7 готовятся к релизу на Xbox

По словам инсайдера NateTheHate, фанатов Xbox ожидает приятный сюрприз: Final Fantasy 16, а также ремейки Final Fantasy 7 — Remake и Rebirth — появятся на платформе Xbox в ближайшие годы. Ожидается, что официальное объявление прозвучит 23 января 2025 года во время мероприятия Developer_Direct, организованного Microsoft.

Согласно источнику, Final Fantasy 7 Remake будет выпущена на Xbox в 2025 году, а её продолжение, Rebirth, поступит в продажу годом позже — в 2026-м.

Кроме того, ожидается, что вместе с ремейками на консоли Xbox станет доступна и последняя номерная часть серии — Final Fantasy 16, которая ранее вышла эксклюзивно на PlayStation 5 и собрала множество положительных отзывов.

Если информация подтвердится, это станет значимым шагом для Microsoft в борьбе за привлечение аудитории, поскольку франшиза Final Fantasy исторически ассоциировалась с PlayStation. Ранее Sony удерживала права на эксклюзивный выпуск ключевых частей серии, что создавало определённый разрыв между платформами.

Теперь же, благодаря усилиям Microsoft и расширению возможностей для игроков, Xbox получает шанс стать ещё более привлекательной платформой для поклонников японских ролевых игр.