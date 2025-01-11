Microsoft готовится выпустить Halo и другие эксклюзивы на PS5

По данным инсайдера NateTheNate, Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator станут доступны пользователям PlayStation 5 уже до конца 2025 года. Этот шаг со стороны Microsoft вполне вписывается в новую стратегию компании, направленную на расширение аудитории своих игр за пределами экосистемы Xbox.

Помимо Halo и Microsoft Flight Simulator, в ближайшее время на других платформах могут появиться такие игры, как Avowed, Senua’s Saga: Hellblade 2 и Fable.

Журналист Кристофер Дринг из GamesIndustry.biz отметил, что новая стратегия Microsoft связана с неутешительными продажами некоторых эксклюзивов на Xbox. По его словам, подписка Game Pass привлекает много пользователей, но снижает доход от прямых продаж игр. Например, после выхода игр в подписке, их продажи на Xbox падают на 80%, но, когда тайтлы добираются до PlayStation после окончания эксклюзивного периода, они демонстрируют хорошую динамику.

Одним из ярких примеров этой модели станет игра Indiana Jones and the Great Circle, которая сначала вышла в Game Pass, а весной 2025 года появится на PS5. В Microsoft рассчитывают, что продажи на платформе Sony позволят компенсировать снижение доходов от подписочного сервиса.