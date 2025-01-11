FromSoftware готовит закрытый тест Elden Ring: Nightreign — объявлены даты и расписание

Студия FromSoftware анонсировала проведение закрытого технического тестирования нового дополнения Elden Ring: Nightreign. Уже сейчас можно подать заявку на участие в тесте, который пройдет на платформах PS5 и Xbox Series X|S. Кроме того, в тестировании особое внимание будет уделено сетевым возможностям и стабильности серверов.

Тестирование пройдет в несколько этапов:

14 февраля с 14:00 до 17:00 (МСК)

15 февраля с 06:00 до 09:00 и с 22:00 до 01:00

16 февраля с 14:00 до 17:00

17 февраля с 06:00 до 09:00

Принять участие в тесте смогут пользователи, которые успешно подадут заявку и получат приглашение от разработчиков. Заявку можно отправить на официальном сайте FromSoftware до 10 февраля. Количество участников ограничено, поэтому рекомендуется не откладывать регистрацию.

Тестирование будет доступно только для пользователей современных игровых консолей Playstation 5 и Xbox Series X/S. На персональные компьютеры разработчики из Fromsoftware решили пока что не распространять тест. Подать заявку можно на официальном сайте Bandai Namco по специальной ссылке.