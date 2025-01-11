Популярный актер Джуд Лоу исполнит роль молодого Владимира Путина в новом фильме «Кремлевский волшебник», основанном на романе Джулиано да Эмполи. Сюжет картины разворачивается в постсоветской России, когда страна переживает тяжелые времена после распада СССР.

Роман, опубликованный в феврале 2022 года, рассказывает историю молодого телепродюсера Вадима Баранова, начавшего свою карьеру в ранних 1990-х. В центре истории — Вадим Баранов, которого сыграет Пол Дано. Его персонаж — бывший телевизионный продюсер, сумевший стать политтехнологом многообещающего офицера КГБ Владимира Путина (в исполнении Джуда Лоу). По мнению многих, прототипом Баранова стал Владислав Сурков.

После объявления о проекте в сети активно обсуждают не только звездный состав, но и саму тему фильма. Очевидно, что картина вызовет волну дискуссий и привлечет внимание как поклонников кинематографа, так и политически активных людей.

Съемки фильма начнутся в ближайшее время, а дата премьеры пока не объявлена. Однако, учитывая звездную команду и интерес к теме, можно ожидать, что «Кремлевский волшебник» станет заметным событием в мире кино.