Фанаты могут быть спокойны: за сюжет в The Witcher 4 отвечают ветераны студии CDPR

Компания CD Projekt Red раскрыла свежие подробности о разработке The Witcher 4. По словам директора по развитию бизнеса Михала Новаковского, более 100 сотрудников студии, включая разработчиков первых двух игр серии, продолжают активно трудиться над новым проектом.

Одним из ключевых фигурантов команды является Адам Бадовский, который присоединился к CDPR ещё в 2002 году. Он играл важную роль в создании первой части «Ведьмака», был креативным директором сиквела и руководил разработкой Cyberpunk 2077.

Кроме того, нарративный директор The Witcher 4 Филип Вебер отметил, что за созданием квестов для грядущей игры стоят те же специалисты, которые работали над квестом «В тени Вечного Огня» в ремастере третьей части. Напомним, что данный квест был основан на событиях из сериала от Netflix и получил высокие оценки от сообщества за проработанный сюжет и атмосферность.

По словам Новаковского, столь сильный состав команды и наличие опытных разработчиков позволят создать игру, которая не только сохранит дух оригинальной трилогии, но и предложит более глубокий игровой опыт. Он подчеркнул, что качество продукта остаётся для них главным приоритетом.