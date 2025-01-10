8 лет впустую: фильм по Sleeping Dogs больше не выйдет

Фанаты Sleeping Dogs получили печальную новость — киноадаптация популярной игры больше не увидит свет. Актёр Донни Йен, который должен был сыграть главную роль в фильме, подтвердил, что проект официально закрыт. Напомним, первые планы по созданию фильма были анонсированы ещё в 2017 году, но с тех пор он так и не продвинулся в производстве.

По словам Донни Йена, он потратил множество усилий, времени и даже собственных средств, чтобы продвинуть проект. В интервью актёр поделился своими разочарованиями:

«Мы с продюсерами провели 8 лет, пытаясь реализовать эту идею. Я даже вложил часть своих денег в написание черновиков сценария и получение некоторых прав. Я ждал годами. У меня было столько идей, но, к сожалению, в Голливуде мечты не всегда сбываются», — рассказал Йен.

Sleeping Dogs, выпущенная в 2012 году, быстро завоевала признание игроков благодаря интересному сюжету и увлекательному геймплею, вдохновлённому боевыми искусствами. Планы по созданию фильма вызвали энтузиазм у поклонников, особенно после того, как Донни Йен был утверждён на роль главного героя — Вей Шеня.

Отмена проекта стала разочарованием для тех, кто ожидал увидеть зрелищный боевик с элементами восточных единоборств, а также для поклонников самой игры. Тем не менее, Донни Йен оставил надежду, что его идеи найдут применение в других проектах.



