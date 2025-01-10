Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
NVIDIA готовит к выпуску две версии RTX 5060: на 8 и 12 Гб
Дженсен Хуанг продолжает дарить людям видеокарты по 8 гигабайт

Недавняя трансляция известного инсайдера и автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead привлекла внимание геймеров и энтузиастов компьютерных технологий. Во время эфира он поделился свежей информацией о будущем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060. По данным его источников в цепочке поставок, компания готовится представить сразу две версии этой модели с различными техническими характеристиками.

Младшая версия GeForce RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти и будет оснащена урезанным количеством CUDA-ядер. По производительности она будет близка к GeForce RTX 4060 Ti, что делает её решением для игроков, ищущих баланс между ценой и мощностью.

Старшая модификация видеокарты предложит пользователям уже 12 ГБ памяти, что сделает её более подходящей для ресурсоёмких задач и игр на высоких настройках. Производительность этой версии окажется между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070, предоставляя геймерам ещё больше возможностей для комфортного игрового процесса.

Серия RTX 5000 основана на архитектуре Blackwell и предлагает ещё более высокий уровень производительности в купе с новым DLSS 4. Остаётся только ждать официальных анонсов и первых тестов, чтобы узнать, как новинки NVIDIA покажут себя на практике.

#nvidia #новости игр #новости игровой индустрии #rtx 4070 #rtx 4060 #rtx 4060 ti #rtx 5060 #rtx 5060 ti #8 гб
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
18
В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
10
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
AMD выпускает 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600 в коробочном исполнении для глобального рынка
+
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
3
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
+
Зимой 2025 года состоится большой парад планет, наблюдать который можно будет без телескопа
+
Робот-колобок от компании Samsung поступит в продажу уже в этом году
+
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
1

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
78
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
64
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
97
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
9

Сейчас обсуждают

El Grechko
11:28
В этом и проблема. Когда видеопамяти хватает, дополнительные гигабайты не приносят ничего. Когда видеопамяти не хватает начинаются проблемы, которые решаются сдвигом ползунка качества текстур на 1 сту...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
FelsheR-zzzzz
11:25
Россиянам по йух на твои слезы. Мы эти мосты не измерять будем, а ими пользоваться. Спасибо ЕР, пока 95й квартал очередное шедевральное кино снимает - они просто строят и делают жизнь россиян лучше.
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
Andrey Kovalchuk
11:23
1й кал - трешак межгалактических масштабов, что становится ясно сразу после просмотра страницы на imdb. 2й - посмотрел частично на перемотке и поржал над тупостью всего и местами убожеством спецэффект...
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
stellsnake
11:17
А когда бороться то с этой хернёй начнут? Ну я не знаю, например разрешат публичные расстрелы телефонных мошенников. Когда начнут сбрасывать авиабомбы на калл центры этих тридварасов? Или терпеть буде...
В 2025 году россияне будут чаще сталкиваться с киберпреступниками и мошенниками
OgoGoLog
11:10
Максим Калашников (настоящее имя - Владимир Александрович Кучеренко) родился 21 декабря 1966 года в Ашхабаде, а вырос в Одессе. Мнение таких "экспертов" очень важно для нас. ФАБы и Искандеры, режущие...
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
Яков Рудев
11:07
Гражданин учите матчасть. Посмотрите тесты про использование видеопамяти в современных игрушках. Сравните хотя бы 3060 на 12гб и 4060 с 8 гб в играх, там где видеопамяти не хватает 3060 впереди. У мен...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Ni9999
11:04
Я не про покадровое сравнение, где надо выискивать веточки-листочки, а про реальную игру (причем только ЭТУ игру). В основном я смотрел, чтоб мелкие надписи читались да враги искались. Моник 2к, 240гц...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
stellsnake
11:03
"Обрушилась"))) Ты хотел сказать пукнула? Никому нет дела до того что там говорит хуанг. Никому нет ни какого дела до того сколько заработает или потеряет хуанг в результате санкций. Ему просто позвол...
NVIDIA обрушилась с критикой на готовящиеся санкции США
Ni9999
11:02
Видимо, в этой хорошо, другие я не проверял. Так что все что я сообщил только к ней и относится. У меня моник 2к 240гц.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Radioman
11:02
Я тут недавненько в арму 3 зашел в Кох поиграть, с товарищем. У меня 3080ти и у него 2080с . У меня ФПС был в районе 50-70 с просадками до 38 . У товарища 28 . Вот и онлайн, Канаш не везде так, т...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем