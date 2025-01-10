Дженсен Хуанг продолжает дарить людям видеокарты по 8 гигабайт

Недавняя трансляция известного инсайдера и автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead привлекла внимание геймеров и энтузиастов компьютерных технологий. Во время эфира он поделился свежей информацией о будущем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060. По данным его источников в цепочке поставок, компания готовится представить сразу две версии этой модели с различными техническими характеристиками.

Младшая версия GeForce RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти и будет оснащена урезанным количеством CUDA-ядер. По производительности она будет близка к GeForce RTX 4060 Ti, что делает её решением для игроков, ищущих баланс между ценой и мощностью.

Старшая модификация видеокарты предложит пользователям уже 12 ГБ памяти, что сделает её более подходящей для ресурсоёмких задач и игр на высоких настройках. Производительность этой версии окажется между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070, предоставляя геймерам ещё больше возможностей для комфортного игрового процесса.

Серия RTX 5000 основана на архитектуре Blackwell и предлагает ещё более высокий уровень производительности в купе с новым DLSS 4. Остаётся только ждать официальных анонсов и первых тестов, чтобы узнать, как новинки NVIDIA покажут себя на практике.