Тем самым секретным анонсом может оказаться Persona 4 Remake, а не ремейк TES: Oblivion

На предстоящей презентации Xbox Developer_Direct, которая состоится 23 января в 21:00 по московскому времени, может быть представлен ремейк игры Persona 4. На это намекнул инсайдер The Snitch, известный своими неоднозначными публикациями. В этот раз он опубликовал изображение с силуэтом главного героя Persona 4 на фоне телевизоров, сопроводив его подписью: “Давайте посмотрим, но что если?”.

Пользователи сети обратили внимание, что картинка — это всего лишь отредактированный скриншот из Workshop для Wallpaper Engine. Однако обсуждения сосредоточились не на самом изображении, а на его подтексте. В комментариях The Snitch уклончиво ответил, что ничего конкретного не знает, но намекнул на схожесть экранов с телевизорами из оригинальной игры, что вызвало ассоциации с возможным анонсом ремейка.

Также инсайдер предположил, что ремейк Persona 4 может сразу стать доступным в Xbox Game Pass в день релиза. Подобное развитие событий согласуется с политикой Microsoft по привлечению игроков к своему игровому сервису.

Другие источники добавляют интриги. Например, стало известно, что четвертой игрой на Direct точно не будет ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, что увеличивает шансы на анонс Persona 4 Remake. Официальной информации пока нет, но ожидания у фанатов уже зашкаливают.

Developer_Direct обещает стать одним из самых ожидаемых событий начала года, где, кроме возможного анонса Persona 4 Remake, ожидается демонстрация других громких проектов.



