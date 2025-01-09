Например, второй сезон Fallout под угрозой из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе

Съёмки второго сезона популярного сериала Fallout оказались на паузе из-за бушующих лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. Власти города объявили чрезвычайное положение, вынудив более 30 тысяч жителей эвакуироваться из своих домов. За считанные часы площадь возгорания достигла 486 гектаров, а на данный момент уже превысила 2000 гектаров.

Необычайно засушливая погода, подкреплённое сильными ветрами, привело к быстрому распространению огня, что затруднило работу пожарных служб. Помимо Fallout, приостановлены съёмки и других кинопроектов, запланированных на этот месяц, а премьеры ожидаемых фильмов и сериалов могут быть перенесены на неопределённые сроки.

Fallout, адаптация культовой игровой серии от Bethesda, давно ждут как фанаты постапокалиптического жанра, так и поклонники оригинальных игр. Первый сезон получил положительные отзывы за визуальные эффекты и атмосферу, близкую к игре. Но теперь судьба второго сезона зависит от завершения борьбы с природной стихией.

Важно отметить, что лесные пожары ежегодно представляют угрозу для Калифорнии. Климатические изменения и рост населения делают проблему всё более острой, что не может не отражаться на индустрии развлечений, тесно связанной с этим регионом.

На текущий момент студия и съёмочная группа призывают к поддержке местных пожарных служб и благотворительных организаций, помогающих эвакуированным семьям. Дата возобновления съёмок пока не объявлена, однако представители проекта заверяют, что команда готова возобновить работу, как только ситуация улучшится.



