Splash Damage прекращает разработку Transformers: Reactivate.

Студия Splash Damage объявила о прекращении разработки кооперативного шутера Transformers: Reactivate, анонсированного ещё в 2022 году. Несмотря на заинтересованность поклонников вселенной Transformers, проект официально закрыт, а часть команды разработчиков будет сокращена. Оставшиеся сотрудники сосредоточатся на других, пока не анонсированных, играх студии.

На данный момент причины такого решения не раскрываются. Однако, по мнению аналитиков индустрии, студии и издатели всё чаще отказываются от проектов, связанных с лайв-сервисами и кооперативными играми. Конкуренция на рынке шутеров с сетевыми элементами невероятно высока, а успех подобных игр становится всё более редким. Чтобы оставаться на плаву, разработчики вынуждены инвестировать огромные ресурсы в поддержание и обновление подобных проектов.

Несмотря на отмену игры, фанаты вселенной Трансформеров могут надеяться на другие проекты, связанные с любимыми героями. Трансформеры остаются одной из самых популярных франшиз в мире, поэтому новые игры во вселенной — вопрос времени.