Rocksteady Studios сократила разработчиков после провала Suicide Squad

После неудачного релиза Suicide Squad: Kill the Justice League, студия Rocksteady вновь провела сокращение сотрудников. Как сообщает Eurogamer, увольнения на этот раз коснулись разработчиков игры. Напомним, что ранее, осенью 2024 года, из компании были уволены 18 тестировщиков, что стало первым сигналом о проблемах в студии.

Несмотря на громкие обещания и высокие ожидания, проект оказался провальным как с точки зрения критиков, так и игроков. Warner Bros., выступавшая издателем игры, признала релиз Suicide Squad неудачным, что и стало причиной внутренних изменений в Rocksteady Studios.

Suicide Squad: Kill the Justice League изначально позиционировалась как кооперативный шутер с элементами «сервиса». Игра должна была продолжить успех предыдущих проектов Rocksteady, таких как трилогия о Бэтмене: Arkham, однако результат оказался далёким от ожиданий. Пользователи раскритиковали проект за скучный геймплей, однообразные задания и навязчивые «лайв-сервис» механики.

Будет ли компания продолжать развивать свои проекты во вселенной DC или выберет другой путь — покажет время.