США усиливают давление на Tencent

Недавно стало известно, что Tencent была включена правительством США в список компаний, которые, по мнению американских властей, имеют связь с военными структурами Китая. Этот список был сформирован ещё в 2020 году, и его основная цель — запрет на инвестиции американских компаний в организации, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Хотя попадание в этот список формально не накладывает прямых санкций на Tencent, сотрудничество с ней становится крайне нежелательным для американских партнёров. Многие инвесторы начали сокращать свои вложения, что привело к падению акций компании на 7%.

Tencent занимает ключевую позицию в мировой игровой индустрии, владея значительными долями в ведущих разработчиках и издателях. Наиболее известные инвестиции компании:

40% акций Epic Games, создателей Fortnite и Unreal Engine;

Значительные доли в Activision Blizzard, Ubisoft и Riot Games (студия, разработавшая League of Legends и Valorant);

Такое широкое присутствие в игровой индустрии делает Tencent одним из важнейших игроков на рынке. Новость о её попадании в «чёрный список» США может вызвать серьёзные изменения в индустрии. Если американские партнёры начнут сворачивать сотрудничество с Tencent, это отразится на разработке игр, особенно тех, которые создаются с привлечением иностранных инвестиций или технологий.