Nvidia расширяет доступность GeForce Now

В 2024 году приложение GeForce Now станет доступно для портативной консоли Steam Deck, что позволит пользователям наслаждаться играми в высоком качестве на экране телевизора или прямо на консоли. По данным Nvidia, новое решение позволит запускать проекты в разрешении 4К с частотой 60 FPS, что особенно актуально для плохо оптимизированных игр и графически требовательных проектов.

Благодаря этой интеграции владельцы Steam Deck смогут значительно улучшить игровой опыт. Например, в тех случаях, когда внутренняя производительность устройства не позволяет комфортно играть на высоких настройках, GeForce Now обеспечит стриминг игры с облачных серверов, поддерживающих высокое разрешение и плавность картинки. Подключив консоль к телевизору, геймеры получат полноценный «домашний» игровой опыт.

Кроме Steam Deck, Nvidia готовит версию GeForce Now для популярных VR-шлемов, таких как Meta Quest 3, Pico и Apple Vision Pro. С выходом обновления GeForce Now 2.0.70 пользователи смогут запускать игры с облачных серверов прямо на своих гарнитурах виртуальной реальности. Поддержка VR-устройств открывает новые горизонты для облачного гейминга, позволяя играть в современные тайтлы без необходимости использования мощного ПК.