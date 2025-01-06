Ремейк Oblivion может выйти на Unreal Engine 5

Слухи о возможном ремейке легендарной RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion начинают приобретать реальные очертания. На платформе LinkedIn пользователи обнаружили резюме одного из сотрудников студии Virtuos, в котором фигурирует работа над «неанонсированным ремейком» с использованием технологий Unreal Engine 5. Это может служить косвенным подтверждением информации о разработке обновлённой версии культовой игры.

По данным инсайдеров, ремейк будет функционировать по аналогии с такими проектами, как Halo Anniversary Edition и Diablo 2: Resurrected, предоставляя игрокам возможность переключаться между оригинальной графикой и современным визуальным оформлением. Если эти сведения подтвердятся, нас ждёт не просто улучшенная версия, а полноценный ремейк с современной графикой, способный привлечь как новых, так и давних поклонников серии.

С учётом того, что работа над ремейком уже упоминается в резюме сотрудников, а Virtuos известна быстрыми темпами разработки, официальный анонс может состояться уже в 2025 году. Возможно, первые детали о проекте появятся на грядущих игровых выставках.