В честь этого разработчики опубликовали специальный арт в социальных сетях

Capcom поделилась хорошими новостями для фанатов серии Resident Evil: продажи ремейка Resident Evil 4 на 19 декабря 2024 года составили 9 миллионов копий. Это приближает игру к результатам ремейка третьей части — Resident Evil 3, который разошёлся тиражом в 9,2 миллиона копий.

Несмотря на успех, ремейку пока не удалось достичь уровня оригинальной версии Resident Evil 4, выпущенной в 2005 году. С учётом всех портов на различные платформы, суммарные продажи классической игры составляют впечатляющие 13,5 миллионов копий.

Ремейк Resident Evil 4 получил высокие оценки от критиков и игроков благодаря улучшенной графике, переработанному игровому процессу и новым механикам, сохранив при этом дух оригинала. Модернизированная боевка, более глубокая проработка сюжета и атмосферы сделали проект одним из лучших ремейков в жанре.

Интерес к серии остаётся стабильно высоким, и Capcom явно не планирует останавливаться на достигнутом. Успех ремейка Resident Evil 4 доказывает, что франшиза остаётся одной из самых популярных в мире, а спрос на хорроры с элементами выживания только растёт.



