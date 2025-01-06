Скейтборды в GTA San Andreas? Утечка исходного кода подтверждает планы Rockstar

Недавно в сети появилась информация о новой масштабной утечке: полный исходный код GTA San Andreas оказался в открытом доступе. Первым об этом сообщил блогер NationalPepper, опубликовавший скриншоты запароленного архива размером около 5 Гб на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Утечка уже вызвала активное обсуждение среди фанатов. Самой интересной находкой стало упоминание скейтбордов — элемента, который так и не попал в финальную версию игры. Информацию подтвердил бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей, заявив, что студия действительно рассматривала возможность добавить в игру скейтбординг.

Стоит напомнить, что это не первая утечка, связанная с GTA San Andreas. Ранее, после выхода провальной Definitive Edition, в сеть попали частичные данные об игровых миссиях. Однако текущая утечка может оказаться гораздо более значимой, поскольку речь идёт о полном исходном коде проекта, который может раскрыть множество скрытых или вырезанных элементов игры.

Подобные утечки обычно вызывают серьёзную реакцию со стороны правообладателей. Rockstar Games и её материнская компания Take-Two Interactive известны своей жёсткой позицией в отношении несанкционированного использования своих материалов. Вполне вероятно, что в ближайшее время последуют юридические меры для удаления архивов из сети и блокировки их распространения.