Оригинальный разработчик Майнкрафта, кажется, собирается работать над сиквелом.

После длительного отсутствия на игровой арене создатель Minecraft Маркус Перссон, более известный как Notch, вновь напомнил о себе. В начале января он провёл в социальной сети X (бывший Twitter) опрос, в котором поинтересовался у аудитории, какую игру они ждут больше: смесь Superhot и Dungeons & Dragons или новый симулятор кубического мира. С существенным перевесом победил второй вариант, и Notch тут же намекнул, что это можно считать официальным анонсом.

По словам разработчика, он снова получает удовольствие от создания игр, и новый проект уже активно развивается. Хотя Маркус уточнил, что пока не готов раскрыть все детали, он отметил, что работа над проектом действительно идёт, и это наверняка порадует поклонников оригинальной игры.

Хотя пока нет официального подтверждения, что речь идёт именно о Minecraft 2, поклонники уже строят различные теории. Многие предполагают, что игра может стать духовным продолжением первой части с улучшенной графикой, обновлённым движком и новым подходом к геймплею. Кроме того, Notch может предложить игрокам абсолютно новый формат кубического мира.

Остаётся только ждать официальных подробностей, но если слухи подтвердятся, поклонников Minecraft ждёт весьма интересный проект, который может перевернуть представление о кубических мирах.