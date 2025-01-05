Новые обещания от CD Projekt: живые персонажи и психологические демоны.

Разработчики The Witcher 4 заявили, что намерены существенно повысить уровень проработки персонажей в игре. По словам представителей студии, каждый NPC будет обладать уникальной внешностью, поведением и собственной историей. Геймдиректор проекта Себастьян Калемба утверждает, что команда готова установить новую планку качества в жанре ролевых игр.

При этом фанаты с долей скепсиса воспринимают подобные заявления. Это неудивительно — CD Projekt RED уже имела печальный опыт с Cyberpunk 2077, когда многие из обещанных функций так и не были реализованы в финальной версии игры. Тем не менее, разработчики утверждают, что учитывают ошибки прошлого и делают всё возможное для создания действительно глубокой и проработанной игры.

Кроме реалистичных NPC, в новой части «Ведьмака» обещают добавить ранее неизвестные регионы старого Континента. Эти земли будут населены не только людьми, но и разнообразными монстрами, взаимодействие с которыми станет более напряжённым и непредсказуемым. Если ранее игрокам приходилось сражаться с чудовищами и опасными противниками, то теперь, по словам разработчиков, им предстоит столкнуться с «внутренними демонами».

Серия «Ведьмак» всегда выделялась необычным подходом к созданию врагов. Если по началу монстры представляли собой классические угрозы из фольклора, то позднее появились люди, чьё поведение ничем не уступало чудовищному. В Witcher 4 планируется пойти ещё дальше, добавив моральные дилеммы и психологическое давление на персонажей.

На данный момент точной даты выхода Witcher 4 студия не называет. Однако ранее разработчики сообщали, что новая часть находится на стадии активной разработки.