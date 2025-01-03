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Amogus54
NVIDIA разыгрывает GeForce 8800 Ultra с автографом Дженсена Хуанга
NVIDIA отметит выпуск нового поколения видеокарт розыгрышем раритетной GeForce 8800 Ultra

Компания NVIDIA объявила о специальном розыгрыше в честь грядущего выхода видеокарт нового поколения. В официальном аккаунте компании в социальной сети X (ранее известной как Twitter) стартовала акция, победитель которой получит культовую GeForce 8800 Ultra с личной подписью генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга. Для участия в конкурсе достаточно оставить комментарий с хэштегом #GeForceGreats под постом компании.

Видеокарта GeForce 8800 Ultra — это не просто ретро-устройство, а знаковая модель, выпущенная в далёком 2007 году. Именно этот графический процессор стал первым, кто поддерживал CUDA, что открыло новые горизонты для разработки приложений, использующих вычислительные мощности GPU. CUDA позволила использовать графические процессоры не только для рендеринга, но и для выполнения сложных научных и инженерных задач.

Поклонники бренда NVIDIA уже с нетерпением ожидают не только результаты розыгрыша, но и анонс новых видеокарт, который состоится в ближайшие дни.

#nvidia #новости игр #новости игровой индустрии #дженсен хуанг #розыгрыш #geforce 8800 ultra #geforce 8800 gt
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