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Amogus54
В январе в PS Plus бесплатно раздадут Suicide Squad и Need for Speed
PS Plus в январе: три хита, но есть нюансы для России

Sony анонсировала январскую подборку игр для подписчиков PS Plus Essential, и одним из главных подарков стал Suicide Squad: Kill the Justice League. Однако российским игрокам придётся столкнуться с рядом ограничений: из-за политики издателя WB Games серверы игры в России недоступны. Это означает, что в «Отряд самоубийц» можно играть только в одиночном режиме, используя офлайн-профиль.

Для подписчиков PS Plus Deluxe уже доступна пробная версия игры, ограниченная тремя часами. Полноценный доступ откроется 7 января, но в проекте отсутствуют русские субтитры, что может отпугнуть часть аудитории.

Помимо Suicide Squad, в январскую подборку вошли:

  • Need for Speed Hot Pursuit Remastered — ремастер культовой гоночной игры с улучшенной графикой и динамичным геймплеем;
  • The Stanley Parable: Ultra Deluxe — расширенная версия популярного интерактивного повествования с новыми концовками и сюжетом.

Игры будут доступны для загрузки с 7 января по 4 февраля 2025 года.

Несмотря на ограничения от WB Games, российские игроки всё же могут запустить игру. Для этого потребуется офлайн-профиль PlayStation и возможность обхода ограничений на сетевые функции. Однако отсутствие серверов делает невозможным полноценный мультиплеерный режим, что для кооперативной игры является серьёзным минусом.

PS Plus Essential продолжает предлагать разнообразные проекты для своих подписчиков, но ограничения для российского региона остаются актуальной проблемой. Возможно, в будущем Sony или издатели пересмотрят свою политику, чтобы расширить доступ для игроков по всему миру.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation #need for speed #playstation 5 #suicide squad #ps plus #ps plus deluxe
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