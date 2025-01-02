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Amogus54
Apple прекращает производство Vision Pro
Apple прекращает производство Vision Pro, но готовит ему замену

Apple Vision Pro, презентованный как «компьютер будущего», оказался главным провалом компании за 2024 год. Устройство стоимостью 3,5 тысячи долларов не смогло заинтересовать пользователей: недостаток программного обеспечения, завышенная цена и отсутствие четкого понимания, зачем именно оно нужно, привели к тому, что большинство покупателей возвращали девайс.

Летом компания сократила производство Vision Pro, а в конце года, по слухам, полностью остановила разработку новых версий этой линейки. Однако Apple не планирует полностью покидать рынок виртуальной реальности. В настоящее время ведется активная работа над более доступной моделью VR-шлема, которая, по информации инсайдеров, может выйти уже в конце 2025 года.

Главной проблемой Vision Pro стало отсутствие уникального контента. Разработчики приложений не спешили адаптировать свои продукты для нового устройства, а его функционал оказался ограничен. В то время как конкуренты предлагали более дешевые и удобные решения, Vision Pro позиционировался как премиальный гаджет без четкого назначения.

Снижение стоимости следующей модели может стать ключевым шагом для Apple, чтобы завоевать аудиторию и закрепиться в сегменте VR. Пока рынок виртуальной реальности активно развивается, а конкуренты продолжают представлять доступные и востребованные устройства.

#apple #виртуальная реальность #vision pro #apple vision pro
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