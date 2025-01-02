Apple Vision Pro, презентованный как «компьютер будущего», оказался главным провалом компании за 2024 год. Устройство стоимостью 3,5 тысячи долларов не смогло заинтересовать пользователей: недостаток программного обеспечения, завышенная цена и отсутствие четкого понимания, зачем именно оно нужно, привели к тому, что большинство покупателей возвращали девайс.
Летом компания сократила производство Vision Pro, а в конце года, по слухам, полностью остановила разработку новых версий этой линейки. Однако Apple не планирует полностью покидать рынок виртуальной реальности. В настоящее время ведется активная работа над более доступной моделью VR-шлема, которая, по информации инсайдеров, может выйти уже в конце 2025 года.
Главной проблемой Vision Pro стало отсутствие уникального контента. Разработчики приложений не спешили адаптировать свои продукты для нового устройства, а его функционал оказался ограничен. В то время как конкуренты предлагали более дешевые и удобные решения, Vision Pro позиционировался как премиальный гаджет без четкого назначения.
Снижение стоимости следующей модели может стать ключевым шагом для Apple, чтобы завоевать аудиторию и закрепиться в сегменте VR. Пока рынок виртуальной реальности активно развивается, а конкуренты продолжают представлять доступные и востребованные устройства.