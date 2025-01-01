Фанатские студии озвучки продолжают радовать: русификаторы для Star Wars и Dying Light уже доступны

После года напряжённой работы студия GamesVoice представила первую версию русской озвучки для Star Wars Jedi: Survivor. Локализация охватывает основные сюжетные диалоги и доступна для игроков, использующих версии игры из Steam и EA Play. Как утверждают разработчики, часть врагов пока ещё говорит без дубляжа, но это временно — недостающие реплики будут добавлены в будущих обновлениях.

Установка русификатора максимально проста: после загрузки файла нужно выбрать русский язык в настройках игры и перезапустить её. Учитывая масштаб игры и насыщенность диалогами, работа студии GamesVoice вызывает восхищение — это значительный шаг к погружению русскоязычных игроков в галактические приключения.

Ещё одной приятной новостью стал выпуск полной локализации для Dying Light от Mechanics VoiceOver. Несмотря на то, что зомби-экшен вышел ещё в 2015 году, он остаётся популярным среди игроков благодаря проработанной механике паркура и выживанию в открытом мире. Русификация поддерживает все версии игры, включая пиратские, а скачать её можно в официальном сообществе студии во «ВКонтакте».

Работа фанатских студий вроде GamesVoice и Mechanics VoiceOver остаётся важной частью комьюнити. Они делают зарубежные хиты доступными для русскоязычных игроков, которые предпочитают полное погружение в игру с комфортным восприятием сюжета.

На фоне того, что крупные издатели всё чаще игнорируют создание официальных русских озвучек, усилия таких команд становятся особенно ценными. Игроки надеются, что русификаторы будут продолжать выходить и для новых, и для уже признанных хитов.