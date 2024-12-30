Трейлер GTA 6 в лучшем качестве: что удалось рассмотреть фанатам

Поклонники Grand Theft Auto 6 обнаружили на китайской платформе Bilibili обновленную версию первого трейлера игры, которая имеет значительно более высокий битрейт, чем оригинал, опубликованный на YouTube. Эта версия доступна только для премиум-подписчиков платформы, но она уже успела наделать много шума в игровом сообществе.

Улучшенное качество видео позволило рассмотреть мелкие детали, которые ранее оставались незаметными. Например, в сцене с камерой Люсии стали видны четкие фотографии, а текстуры кожи персонажей выглядят гораздо реалистичнее. Внимательные фанаты заметили даже такие мелочи, как растяжки на коже NPC, что стало доказательством высочайшего уровня проработки графики в игре.

Ранее одна из главных претензий к трейлеру касалась текстур NPC, которые выглядели недостаточно детализированными. Но новая версия видео доказала, что разработчики уделили большое внимание качеству, и многие из этих сомнений оказались необоснованными.

Повышенный битрейт (битрейт YouTube - 10K, на BiliBili - 17K) позволяет не только наслаждаться четкостью изображения, но и дает лучшее представление о том, какого уровня графики стоит ожидать в финальной версии GTA 6. Rockstar Games продолжает удивлять фанатов своей проработкой деталей и стремлением к максимальному качеству.



