Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Фанаты нашли улучшенную версию трейлера GTA 6 на Bilibili
Трейлер GTA 6 в лучшем качестве: что удалось рассмотреть фанатам

Поклонники Grand Theft Auto 6 обнаружили на китайской платформе Bilibili обновленную версию первого трейлера игры, которая имеет значительно более высокий битрейт, чем оригинал, опубликованный на YouTube. Эта версия доступна только для премиум-подписчиков платформы, но она уже успела наделать много шума в игровом сообществе.

Улучшенное качество видео позволило рассмотреть мелкие детали, которые ранее оставались незаметными. Например, в сцене с камерой Люсии стали видны четкие фотографии, а текстуры кожи персонажей выглядят гораздо реалистичнее. Внимательные фанаты заметили даже такие мелочи, как растяжки на коже NPC, что стало доказательством высочайшего уровня проработки графики в игре.

Ранее одна из главных претензий к трейлеру касалась текстур NPC, которые выглядели недостаточно детализированными. Но новая версия видео доказала, что разработчики уделили большое внимание качеству, и многие из этих сомнений оказались необоснованными.

Повышенный битрейт (битрейт YouTube - 10K, на BiliBili - 17K) позволяет не только наслаждаться четкостью изображения, но и дает лучшее представление о том, какого уровня графики стоит ожидать в финальной версии GTA 6. Rockstar Games продолжает удивлять фанатов своей проработкой деталей и стремлением к максимальному качеству.


#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #rockstar #grand theft auto 6 #grand theft auto #трейлер #гта 6 #трейлер гта 6
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
+
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
35
Bloomberg сообщил о новых вариантах транзита газа в Европу
1
Блогер запустил игры PS3 на железе PS5 и доказал возможность обратной совместимости
4
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
3
Bloomberg: Отказ Киева от транзита российского газа приведёт к ударам РФ по газотранспортной системе
7
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
+
Intel работает над видеокартой Arc PRO с 24 ГБ памяти
+
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
3
Российский производитель суперкаров впервые продемонстрировал в движении свою модель Rossa LM GT
3
Samsung растеряла почти все контракты на производство своих чипов
1
Украина практически исчерпала запас тактических баллистических ракет ATACMS, поставленных США
5
Лавров напомнил, что Россию не устраивают никакие полумеры при урегулировании украинского кризиса
+
Ayaneo выпустила игровую карманную консоль Pocket Micro Retro Gold Limited Edition
1
В сеть утекли характеристики процессоров Intel Twin Lake
+
OnePlus представила в Китае свой новый 11,61-дюймовый планшет с аккумулятором на 9520 мАч
+
Информатор раскрыл подробные характеристики и изменения камеры Galaxy S25 Ultra
+
Чего стоит ожидать от будущих игровых графических процессоров Nvidia RTX 50
1
Руководство PlayStation рассказало о будущем бренда: консоли, ПК и возвращение культовых серий игр
+
The Washington Post: Джо Байден сожалеет о своём решении выйти из предвыборной гонки
3

Популярные статьи

"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
8
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
12
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
19
«Сычуань» (Type 076) — единственный в мире боевой корабль с электромагнитной катапультой
5
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
12
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
14
Аргументы в пользу биткоина как резервного актива от Института биткоин-политики (BPI)
13

Сейчас обсуждают

Феодосий Иванов
23:23
Порт 1, но яблоко на Китае заряжаться не собирается, искусственно ставя ограничения, и ничего не мешает другим производителям сделать так же.
USB-C становится обязательным: новые устройства теперь должны использовать этот стандарт
DonCarleone
23:09
А что не на 100500%?
С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа на Украине увеличатся на 305%
Nvidia&Intel Hater
23:07
хохлов вообще проще усыпить и не мучать жывотных
В Словакии назвали чушью заявление Зеленского об открытии «второго энергетического фронта» против Украины
zoxa
23:02
трындешь... компенсации были выплачены https://lenta.ru/news/2004/12/15/money1/
Алиев призвал Россию выплатить компенсации за авиакатастрофу в Актау
Илья Францевич
23:02
Самые дермовые игры собрал ! в которые я специально никогда не играл,
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
Серж Д
22:56
Если рассуждать о будущем некст гена разрешиния мониторов/тв, то больше 4К, впринципе на одно место не нужно. Тогда для создания реалистичного объемного изображения, нужно пространственное расширение...
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Алтынсары Каирбеков
22:37
Не стоить сравнить поезда и маглевы
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
Алтынсары Каирбеков
22:37
Это обычный поезд со скоростью 450 км. Так что рекорд за Китайцами.
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
Маэстро
22:33
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
Сергей Анатолич
22:31
Это как сказка о "Золотой антилопе". - Забирай свои черепки, а мы пойдём служить другому радже. И все слуги разбежались.🤣
После слов Путина о необходимости возвращения резервов РФ многие страны возвращают свое золото
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем