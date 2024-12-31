Rockstar не смогла, а фанаты смогли выпустить GTA 3 на SEGA Dreamcast

Поклонники Grand Theft Auto 3 сделали то, что не удалось самой Rockstar Games: перенесли культовую игру на консоль SEGA Dreamcast. Этот проект стал данью уважения к культовому устройству.

В конце 90-х годов Rockstar планировала выпустить GTA 3 для SEGA Dreamcast, но из-за технических ограничений консоли и коммерческих рисков выбрала PlayStation 2. Теперь, спустя 25 лет, небольшая группа энтузиастов практически завершила портирование игры. Создатели утверждают, что игра уже полностью проходима.

Игра адаптирована для геймпада Dreamcast с одним аналоговым стиком, а также поддерживается на эмуляторах. Несмотря на то, что версия пока находится на стадии альфа-тестирования, фанатам удалось устранить большинство визуальных багов и добиться стабильной производительности с приемлемым FPS. Полноценный релиз, с полностью отшлифованным управлением и графикой, обещают в 2025 году.

Этот фанатский проект вызвал бурный отклик среди сообщества. Для многих Dreamcast была одной из самых недооцененных консолей, а выход GTA 3 может стать новым этапом в ее посмертной жизни. Помимо ностальгии, портирование игры демонстрирует, как сообщество геймеров способно вдохнуть новую жизнь в старые платформы, которые давно сошли со сцены.



