Разработчики надеялись максимум на победу в номинации "Лучшая семейная игра"

Все помнят, как на церемонии The Game Awards 2024 случился неожиданный поворот: платформер Astro Bot был удостоен главной награды — титула «Лучшая игра года». Это стало настоящим сюрпризом для разработчиков. Креативный директор проекта, Николя Дусе, признался, что команда рассчитывала на победу в номинации «Лучшая семейная игра», но не ожидала такого масштабного признания.

«Для нас было важно, чтобы Astro Bot восприняли как отличный семейный проект. Мы даже представить не могли, что игра получит звание лучшей в году! Это потрясающее чувство, которое трудно описать», — поделился Дусе в интервью.

Платформеры и семейные игры редко добиваются успеха в категории «Игра года». Победа Astro Bot демонстрирует, что качественные проекты, ориентированные на широкую аудиторию, могут конкурировать с крупными AAA-тайтлами.

Astro Bot получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. На Metacritic проект держит средний балл 94/100, а пользовательские рецензии отмечают её как «идеальный платформер для всех возрастов». Успех на The Game Awards подтверждает статус игры как одного из главных релизов 2024 года.

После такого триумфа будущее франшизы Astro Bot выглядит ещё более перспективным. Команда разработчиков уже намекала на возможное расширение вселенной игры. Победа на The Game Awards 2024 открывает новые горизонты не только для команды разработчиков, но и для всего жанра платформеров. Astro Bot показывает, что семейные игры могут быть признаны в игровой индустрии.