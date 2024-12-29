Теперь Final Fantasy 7: Rebirth готовится к выходу на PC, но Xbox под вопросом

Продюсер серии Final Fantasy 7 Ёсинори Китасэ в интервью IGN Brazil рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются эксклюзивы. По его словам, хотя продажи Final Fantasy 7: Rebirth удовлетворяют его как продюсера, они не дотягивают до ожиданий компании Square Enix.

Китасэ отметил, что мультиплатформенные релизы приносят более высокие доходы, приведя в пример Final Fantasy XV. Эта часть, доступная сразу на нескольких платформах, продалась тиражом в 5 миллионов копий всего за первые сутки. Для сравнения, эксклюзивные игры, такие как Final Fantasy 7 Remake и Rebirth, не смогли достичь подобных показателей.

Уже 25 января 2025 года Final Fantasy 7: Rebirth выйдет на PC, что наверняка увеличит аудиторию игры. Однако судьба версии для Xbox остаётся неопределённой. Square Enix пока не сделала официальных заявлений по этому поводу, но заявления Китасэ намекают на возможное расширение платформ.

Эксклюзивность долгое время считалась преимуществом для привлечения игроков к определённой платформе, но современные рыночные условия требуют другого подхода. Разработчики осознают, что аудитория становится всё более разносторонней, и доступность на нескольких устройствах открывает новые возможности для роста продаж.

Решение Square Enix может привести к тому, что будущие игры серии станут доступными для большего числа игроков. Это особенно важно для тех, кто предпочитает Xbox или PC. Также расширение платформ поможет увеличить популярность франшизы и укрепить её позиции на мировом рынке.