Новая Half-Life: тестирование проекта Valve, возможно, уже началось

Слухи о новой игре из вселенной Half-Life продолжают набирать обороты. Согласно инсайдерской информации, компания Valve уже проводит закрытое тестирование загадочного проекта с рабочим названием hlx. Участвуют в тестах сотрудники компании и их семьи, что может указывать на продвинутый этап разработки.

Инсайдер Тайлер МакВиккер ранее предполагал, что hlx — это кодовое имя для следующей части знаменитой серии. Его слова подтверждает датамайнер Gabe Follower, который утверждает, что в файлах Valve обнаружены новые параметры, связанные с материалами и поверхностями, что может быть частью нового игрового движка или технологий.

Дополнительным намёком на активную работу над крупным проектом стали кадровые перестановки в Valve. В компанию возвращаются опытные сотрудники, работавшие над оригинальными играми, и идёт активный поиск новых специалистов.

Gabe Follower считает, что официальный анонс игры может состояться уже в 2025 году. Стоит отметить, что его предыдущие прогнозы по проекту Deadlock подтвердились, что добавляет доверия к его словам.

На данный момент нет официальной информации о том, является ли hlx продолжением Half-Life или абсолютно новой игрой. Однако фанаты надеются, что Valve готовит долгожданный триумфальный возврат серии, ставшей легендой индустрии.

Half-Life — одна из самых влиятельных игровых франшиз. Её возвращение способно вызвать огромный ажиотаж и стать главной новостью года. После выхода Half-Life: Alyx, которая стала эталоном VR-гейминга, фанаты с нетерпением ждут полноценного продолжения сюжетной линии.